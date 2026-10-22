В японской префектуре Осака двое участников погибли в результате отдельных аварий на фестивалях данжири в городах Идзумисано и Идзумиоцу. Трагедии, произошедшие ранее в этом месяце, возобновили дискуссию о безопасности 300-летней традиции, сообщает The Japan Times.

Во время фестивалей участники тянут тяжелые деревянные платформы массой около четырех тонн. У них нет ни тормозов, ни рулевого управления, поэтому движение и резкие маневры, включая повороты на 90 градусов и лобовые столкновения, обеспечиваются исключительно людьми. Ошибка во время движения может привести к столкновению со зданиями или опрокидыванию платформы на участников.

Риск как часть традиции

Для жителей рабочего региона Сэнсю на юге префектуры Осака опасность является неотъемлемой частью фестивальной традиции. 42-летний служащий Такэцугу Угаи, участвующий в данжири с детства, 12 лет выполнял роль дайкугата на крыше платформы. Участники в этой роли передвигаются по ее крыше и с помощью вееров подают сигналы команде внизу во время поворотов и столкновений.

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Угаи заявил, что участники осознают риски, однако считают участие добровольным выбором и не рассматривают отмену фестиваля. По его словам, подготовка к местным праздникам, которые обычно проводят в сентябре и октябре, продолжается весь год, а связи между участниками формируются еще со школьных лет.

Правила безопасности и ответственность

Десять лет назад во время столкновения платформ в районе Угаи погиб участник. После этого район Хамахаттё ужесточил правила проведения таких столкновений, введя строгие ограничения на силу удара и размещение участников. Угаи утверждает, что с тех пор в районе не было смертей или тяжелых травм во время фестиваля.

По данным туристического отдела города Кисивада, фестиваль самостоятельно организуют местные ассоциации примерно в 80 кварталах восьми районов. Городские власти не проводят фестиваль, но оказывают административную поддержку, обеспечивают санитарные услуги, туалеты и меры по предотвращению тепловых ударов для посетителей. Отдельного органа, который координировал бы безопасность всей сети фестивалей данжири, нет, поэтому значительная часть ответственности остается за местными ассоциациями.

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