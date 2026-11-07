Двое членов Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) заявили о нападениях групп самосуда на сикхские гурдвары в Индии и призвали власти США оказывать давление на Нью-Дели для привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщает The Hindu.

Заявление Дэвида Андерсона

Член USCIRF Дэвид Андерсон написал в социальных сетях, что в течение последних нескольких недель сикхские гурдвары в Индии становились объектами нападений групп самосуда. По его словам, также были попытки причинить вред религиозным лидерам. Подробностей этих случаев он не привел.

Андерсон заявил, что Соединенные Штаты должны связать помощь в сфере безопасности с реакцией индийского правительства на насилие, которое мешает людям реализовывать свободу религии или убеждений.

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Призыв защищать места поклонения

Другой член USCIRF Джо Гроган заявил, что нападения на места поклонения в Индии, в частности церкви, гурдвары и мечети, подрывают закрепленное международным правом право на свободу религии или убеждений.

Он призвал правительство США и далее требовать от Индии привлечения виновных в таком насилии к ответственности и защиты мест поклонения. Индия называет USCIRF предвзятой организацией, не заслуживающей доверия. Комиссия была создана правительством США в 1998 году, а ее рекомендации не являются обязательными для Государственного департамента США.

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