Два депутата Кнессета от партии «Оцма Йехудит» — Лимор Сон Хар-Мелех и Ханамель Дорфман — посетили новое еврейское поселение на окраине Иерихона на Западном берегу Иордана. Они заявили, что поддерживают его развитие и рассматривают появление общины как часть кампании за отмену соглашений Осло, сообщает Jerusalem Post.

Восемь домов возле Иерихона

По данным издания, новый квартал обустроили после того, как движение «Нахала» в координации с региональным советом Биньямина приобрело восемь домов на окраине Иерихона, недалеко от дворцов Хасмонеев. Во время визита депутатов сопровождал глава движения Цви Элимелех Шарбаф, который рассказал о планах дальнейшего развития поселения.

Депутаты встретились с жителями и заявили о поддержке расширения общины. В совместном заявлении они назвали новое поселение частью борьбы за отмену соглашений Осло.

Призывы отменить договоренности

Сон Хар-Мелех заявила, что возвращение еврейских поселенцев в район Иерихона является частью этой борьбы. Она также призвала восстановить еврейские поселения в секторе Газа.

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Дорфман, в свою очередь, сказал, что, по его мнению, каждый заселенный дом и каждая семья в новой общине ослабляют влияние соглашений Осло на местную реальность. Шарбаф назвал заселение приобретенных домов первым важным шагом к тому, что он охарактеризовал как «историческое исправление».

Законопроект в Кнессете

В начале работы 26-го созыва Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех внесла законопроект об отмене соглашений Осло, Хевронского соглашения и Меморандума Уай-Ривер. Предложение также предусматривает возвращение территорий, переданных в соответствии с этими договоренностями.

Согласно тексту инициативы, все соглашения, заключенные в рамках процесса Осло, а также последующие договоренности должны быть аннулированы и перестать быть обязательными для Государства Израиль.

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