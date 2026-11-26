В Кувейте погибли двое граждан Италии после перехвата иранских дронов, направлявшихся к стратегическому объекту. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

Погибшие работали в Rheinmetall

По данным агентства, оба погибших были техниками немецкой оборонной компании Rheinmetall. Сообщение было опубликовано 26 ноября 2026 года.

Представитель Министерства обороны Кувейта полковник Сауд Абдулазиз Аль-Отаиби подтвердил, что двое итальянцев умерли от полученных ранений. Ведомство выразило соболезнования семьям погибших.

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Сначала сообщалось о четырех раненых

Ранее представитель кувейтского оборонного ведомства заявлял, что в больницу доставили четырех раненых. Среди них были двое граждан Италии, гражданин Кувейта и гражданин Пакистана.

Министерство обороны Кувейта также пожелало скорейшего выздоровления другим пострадавшим. В источнике не уточняются ни название стратегического объекта, ни обстоятельства, при которых люди получили ранения.

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