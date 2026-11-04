В Пхёнтхэке, Южная Корея, двух военнослужащих США передали прокуратуре по подозрению в контрабанде жидких синтетических каннабиноидов через американскую военную почтовую систему. Как сообщает Korea Herald, одного подозреваемого передали прокуратуре под стражей, другого — без задержания.

Посылку обнаружили во время рентгеновского сканирования

По данным Таможенного управления Пхёнтхэка, вещества якобы ввезли в Южную Корею в марте. Небольшие ёмкости с жидкостью были спрятаны в бутылках с протеиновыми добавками.

Таможенники обнаружили посылку во время рентгеновского сканирования. Вместе со следователями армии США они задержали одного из подозреваемых, когда тот пришёл забрать отправление в военное почтовое отделение в Кэмп-Хамфрис в Пхёнтхэке, провинция Кёнгидо. Позже следователи задержали второго военнослужащего, которого таможня назвала предполагаемым получателем посылки.

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Подозреваемые отрицают обвинения

Оба военнослужащих отрицают выдвинутые против них подозрения. Таможенное управление заявило, что криминалистическое исследование их смартфонов выявило данные, которые, по мнению следствия, подтверждают версию о контрабанде.

Синтетические каннабиноиды являются искусственно созданными веществами, имитирующими действие тетрагидроканнабинола — основного психоактивного компонента каннабиса. Таможенники также передали следователям армии США информацию о ещё одном возможном деле об обороте синтетических каннабиноидов, связанном с американской военной базой.

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