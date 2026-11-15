В израильском аэропорту Бен-Гурион двухлетний мальчик забрался на багажную конвейерную ленту, когда отошел от родителей во время регистрации на рейс в Ларнаку. Ребенка нашли невредимым на станции сортировки багажа, сообщает Jerusalem Post.

Ребенка искали в аэропорту

Родители прибыли в аэропорт вместе с сыном перед вылетом. Пока они проходили процедуру регистрации, мальчик отошел от них. В конце регистрации родители заметили исчезновение ребенка, самостоятельно искали его, а затем обратились в полицию.

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После сообщения об исчезновении в аэропорту начали поиски. К тому времени мальчик уже забрался на одну из багажных лент. По данным Управления аэропортов Израиля, конвейер в тот момент был без присмотра.

Полиция начала проверку

Ребенок находился на ленте несколько минут, прежде чем его обнаружили сотрудники аэропорта. В Управлении аэропортов Израиля отметили, что мальчик проехал на конвейере всего несколько метров. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента, а родителей, по сообщению издания, должны вызвать на допрос после их возвращения из-за границы. Собственную проверку также проводит Управление аэропортов Израиля.

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