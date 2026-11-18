В Сан-Франциско, США, основатель Amazon Джефф Безос заявил, что непосредственно участвовал в финальном отборе Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. О процессе кастинга он рассказал на конференции Semafor «Silicon Valley & The World».

Пять кандидатов в финале

Как сообщает Der Spiegel, студия Amazon MGM сократила список претендентов до пяти актеров. Каждый из них записал по три сцены в костюмах на съемочной площадке. По словам Безоса, в пятницу участники отбора несколько часов просматривали и оценивали пробы, а решение объявили через три дня.

Безос сказал, что до просмотра проб команда сомневалась из-за популярности Паттинсона: рассматривалась возможность пригласить на роль менее известного актера. В то же время после просмотра записей, по его словам, стало очевидно, что Паттинсон подходит на роль агента 007. Безос назвал это решение фактически бесспорным.

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Следующий фильм об агенте 007

Имена остальных четырех финалистов Безос не назвал, отметив лишь, что все они были «отличными». По данным издания, среди актеров, которых рассматривали на роль, были Каллум Тернер, Джош О’Коннор, Джек Лауден и Николас Холт.

Новый фильм станет первым фильмом о Джеймсе Бонде, созданным под творческим контролем Amazon MGM Studios. В 2025 году компания получила этот контроль от давних продюсеров серии Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона. Режиссером картины должен стать Дени Вильнёв, сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Начало съемок запланировано на 2027 год, премьеру ожидают в 2028-м.

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