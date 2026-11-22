В США лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что демократы будут продвигать запрет на торговлю акциями для членов Конгресса в начале работы нового созыва. Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает The Hill.

Джеффрис, который сейчас возглавляет демократическое меньшинство в Палате представителей, заявил о необходимости навести порядок в Вашингтоне. По его словам, это касается Конгресса, Верховного суда и администрации США.

Планы демократов

Политик отметил, что демократы Палаты представителей в самом начале работы нового Конгресса будут продвигать запрет на торговлю акциями для членов Конгресса. Как пишет издание, после промежуточных выборов в этом месяце демократы вернули контроль над Палатой представителей и Сенатом.

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В прошлую среду демократы Палаты представителей выдвинули Джеффриса кандидатом на должность спикера. За него проголосовал 251 член демократической фракции, еще 11 его не поддержали. В случае избрания он может стать первым темнокожим спикером Палаты представителей.

Голосование в Сенате

В конце сентября демократы в Сенате заблокировали законопроект Stop Insider Trading Act, предусматривавший запрет членам Конгресса покупать новые акции публичных компаний. Демократы заявляли, что документ недостаточно защищает от возможной коррупции.

За продвижение законопроекта проголосовали 53 сенатора, против — 47. Для дальнейшего рассмотрения требовалось 60 голосов, при этом ни один демократ не поддержал инициативу. Среди других приоритетов Джеффриса на следующий год The Hill называет отмену одобренных республиканцами сокращений Medicaid и расширение налоговых льгот ObamaCare.

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