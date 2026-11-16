На Бали в Индонезии Джей Шах был безальтернативно избран на второй срок главой Международного совета по крикету. Решение приняли на заседании совета руководящего органа этого вида спорта 16 ноября.

Второй двухлетний срок

О переизбрании Шаха сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Международный совет по крикету. Второй срок Шаха на должности продлится два года.

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Крикет на Олимпиаде

В течение нового срока Шах будет заниматься возвращением крикета в олимпийскую программу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. По его словам, участие в соревнованиях даёт исключительную возможность познакомить с крикетом новую аудиторию и вдохновить новое поколение игроков и болельщиков.

Предыдущее избрание

Шах впервые был избран главой Международного совета по крикету в 2024 году, когда ему было 35 лет. Тогда он стал самым молодым руководителем организации. До этого Шах занимал должность секретаря индийского совета по крикету. Он является сыном министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

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