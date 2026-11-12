Джеймс Андерсон перешёл в «Суррей» на сезон 2027 года — Sky Sports News

В Англии 44-летний сэр Джеймс Андерсон присоединился к крикетному клубу «Суррей» перед сезоном Rothesay County Championship 2027 года. Об этом сообщает Sky Sports News.

Сезон 2027 года

По данным издания, переход касается сезона Rothesay County Championship 2027 года. В заголовке материала указано, что Андерсон продолжит карьеру в County Championship в составе «Суррея» в возрасте 44 лет. Ранее он выступал за «Ланкашир», а теперь будет играть за «Суррей».

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Карьера Андерсона

Sky Sports News называет Андерсона выдающимся английским крикетистом. Он представлял Англию и играл за «Ланкашир». В подписи к фото издание характеризует спортсмена как боулера, выступавшего за «Ланкашир» и Англию.

Sky Sports News опубликовал новость 12 ноября 2026 года в 09:08 по британскому времени как срочное сообщение. На момент публикации издание отмечало, что дополнительные подробности о присоединении Андерсона к «Суррею» появятся позже.

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