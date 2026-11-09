Телепродюсер Джемайма Голдсмит заявила, что её бывший партнёр Расселл Брэнд физически напал на неё во время насильственного инцидента в 2014 году. По её словам, она вызвала полицию, чтобы Брэнда вывели из её дома, однако решила не выдвигать обвинения и не рассказывать о случившемся публично из-за опасений по поводу внимания прессы к её детям, которые тогда были подростками. Об этом она написала в публикации в X, сообщает The Guardian.

Заявление Голдсмит

Голдсмит заявила, что сама столкнулась с «насилием, принудительным контролем и жестоким обращением» со стороны Брэнда. Она также сказала, что с 2014 года не виделась и не общалась с ним. По словам Голдсмит, её опыт нельзя сравнивать со страданиями женщин, которые давали показания по делу Брэнда, однако тот период имел для неё длительные последствия.

Она сообщила, что помогала журналистам, опубликовавшим обвинения против Брэнда в документальном проекте Channel 4 Dispatches и в публикациях The Times и The Sunday Times в 2023 году. Голдсмит также заявила, что была готова свидетельствовать в суде о его жестоком обращении, если бы на издание, опубликовавшее рассказы пострадавших, был подан иск.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Приговор Брэнду и предписание 2014 года

В прошлый четверг Брэнда признали виновным в изнасиловании поклонницы и сексуальном насилии в отношении трёх женщин в отдельных эпизодах между 2004 и 2009 годами. Его также оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в попытке непристойного нападения. После вынесения приговора Брэнда осудили на более чем 10 лет лишения свободы.

Голдсмит также прокомментировала возобновившееся внимание СМИ к судебному предписанию о преследовании, которое она и Брэнд получили в отношении Сильвии Берки в 2014 году. Берки обратилась в полицию с обвинениями против Брэнда после того, как её наняли сделать ему массаж в доме Голдсмит в июне 2014 года. Голдсмит заявила, что присутствовала всё время и тогда не видела ничего неподобающего. По данным The Guardian, судебное предписание запрещало Берки рассказывать кому-либо о её обвинениях против Брэнда.

Читай нас в