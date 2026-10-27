На Тайване Китай пытается изолировать законодателя Демократической прогрессивной партии и кандидата в мэры Тайбэя Пума Шеня, оказывая давление на связанных с ним людей и компании. Об этом заявило источник, осведомленное в вопросах национальной безопасности, сообщает Taipei Times.

Давление на окружение кандидата

По словам источника, Пекин не может легко использовать китайский рынок для прямого давления на Шеня, поэтому сосредоточился на тайваньских артистах и компаниях, которые посещают мероприятия его кампании или появляются вместе с ним. Источник считает, что, угрожая коммерческим интересам таких людей и компаний, Китай стремится отговорить других от участия в кампании и ограничить возможности кандидата привлекать ресурсы и поддержку.

Такое давление, по оценке источника, может заставить людей и компании избегать даже обычных профессиональных контактов с политиками. Если потенциальные сторонники не решаются встречаться с кандидатом, принимать его приглашения или публично сотрудничать с ним из-за собственных бизнес-интересов в Китае, кампания теряет возможности объяснять свою позицию и привлекать новых сторонников.

Заявление телеведущего

Телеведущий Кевин Цай столкнулся с критикой со стороны китайских властей и интернет-пользователей после того, как 4 октября посетил открытие избирательного штаба Шеня. В воскресенье вечером он опубликовал в китайской социальной сети пост с извинениями и заявил, что никогда не поддерживал независимость Тайваня.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Менеджер Цая объяснил, что ведущий пришел на мероприятие, чтобы лучше познакомиться с Шенем перед возможным интервью с ним. В то же время бизнес-партнеры телеведущего в Китае продолжили дистанцироваться от него.

Шень заявил, что время появления поста Цая, по его мнению, определили внешние силы. Он назвал ситуацию признаком китайского вмешательства в способность тайваньцев самостоятельно принимать решения. Заявление Цая появилось за день до запланированного открытия избирательного штаба его оппонента — мэра Тайбэя Чана Ваньаня, который баллотируется на переизбрание от Гоминьдана.

Цай, который ранее говорил, что посетит это мероприятие, пришел на открытие штаба Чана. Чан заявил, что уважает пост и политическую позицию телеведущего и не приемлет угроз людям из-за их политических взглядов.

Читай нас в