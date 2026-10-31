Правительство Джибути перенесло региональные и муниципальные выборы с февраля на апрель 2027 года, чтобы они не совпадали с Рамаданом. Соответствующее решение Совет министров страны одобрил 27 октября 2026 года под председательством президента Исмаила Омара Гелле, сообщает The Rio Times.

Выборы после Рамадана

Проект указа о переносе голосования на заседании правительства представило Министерство внутренних дел. Официальное коммюнике заседания было опубликовано 30 октября. Документ предусматривает проведение в апреле 2027 года выборов в советы, управляющие регионами и городами страны. Точную дату голосования власти пока не назвали.

Правительство пояснило, что запланированные на февраль выборы пришлись бы на Рамадан, который ожидается примерно с 8 февраля по 8 марта 2027 года. По мнению кабинета министров, перенос позволит гражданам спокойно соблюдать пост в священный месяц, а должностным лицам — лучше организовать избирательный процесс.

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Полномочия действующих советов продлят

Срок полномочий действующих членов региональных и муниципальных советов истекает 11 февраля 2027 года. Указ продлевает их мандат до проведения выборов в апреле, поэтому советы будут работать примерно на два месяца дольше ранее установленного срока.

Президент Исмаил Омар Гелле возглавляет Джибути с 1999 года. Региональные и муниципальные советы являются самым низким уровнем выборной власти в стране и имеют значение для местных услуг, тогда как национальная власть сосредоточена у президента и правительства.

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