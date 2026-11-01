В штате Джигава на севере Нигерии бюджет на реформирование традиционной системы школ цангая увеличили с ₦1,82 млрд в 2025 году до ₦3,5 млрд в 2026-м. Средства планируют направить на капитальные и текущие программы для детей альмаджири — учащихся традиционных исламских школ, сообщает Premium Times.

Сочетание религиозного и общего образования

Реформу координирует недавно созданный Совет по образованию цангая штата Джигава. Закон об этом органе приняли в 2024 году, предоставив ему юридические полномочия, отдельный надзор и бюджетную автономию. Модель обучения сочетает изучение Корана и арабских ценностей с базовыми курсами английского языка, математики и естественных наук в рамках федеральной программы ускоренного базового образования.

В программу также включили профессиональные навыки: штукатурные работы, столярное дело, сантехнику, электромонтаж, швейное дело и каллиграфию. Исполнительный секретарь совета Абубакар Хамису заявил, что эти направления должны помочь учащимся получить практические навыки для дальнейшей самостоятельности.

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Школы и условия проживания

В штате построили три региональные крупные школы цангая и расширили модельные центры в округах Дутсе, Рингим и Кафин-Хауса. По словам Хамису, три модельных учреждения в этих округах располагают центрами профессиональной подготовки и подготовки учителей, мечетями, кухнями, доступом к чистой воде и солнечной энергии.

Власти также проводят комплексное обновление и расширение семи модельных школ цангая, созданных в рамках федерального пилотного проекта 2012 года. Ожидается, что это позволит принять более 7 500 дополнительных детей. В 60 общественных школах цангая в 30 избирательных округах предусмотрено строительство навесов для чтения, новых классов и санитарной инфраструктуры для более чем 6 000 детей.

Штат сотрудничает с Национальным советом по арабскому и исламскому образованию, чтобы провести шестимесячную подготовку преподавателей и дать учащимся возможность сдавать стандартизированные экзамены для получения признанных сертификатов о среднем образовании. Перепись неформального образования в 27 округах Джигавы зафиксировала 10 197 центров с 1 116 289 учащимися. По ее данным, 66% учащихся альмаджири зависят от поддержки общин в обеспечении ежедневным питанием, а 61,1% спальных помещений нуждаются в капитальном ремонте.

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