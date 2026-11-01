В Кении перед всеобщими выборами 2027 года формируется политическое соперничество за пост губернатора округа Квале. Министр горнодобывающей промышленности и голубой экономики Хасан Джохо, представляющий партию ODM, заявил о намерении политической силы укрепить свои позиции в регионе. Министр по делам молодежи, креативной экономики и спорта Салим Мвурья выступает за сохранение округа за правящей партией UDA.

Как сообщает Nation Kenya, Джохо на митинге в Квале заявил, что ODM необходимо усиливаться и не позволять другим партиям занимать ее традиционные политические позиции на побережье страны.

Кандидаты от ODM обещают единство

Действующая губернатор Квале Фатума Мохамед Ачани, которая занимает должность первый срок, может столкнуться с конкуренцией со стороны ODM. Потенциальные претенденты от партии — профессор Хамади Бога и бизнесмен Лунгази Мангалe — договорились сотрудничать и поддержать одного кандидата.

На выборах 2022 года Бога занял второе место, получив 53 972 голоса, тогда как Ачани победила с результатом 59 674 голоса. Мангалe, который тогда баллотировался от Pamoja African Alliance, занял третье место и позднее присоединился к ODM после прекращения деятельности этой партии.

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Представительница Квале в парламенте Фатума Масито призвала Бога и Мангалe сохранить союз до определения кандидата от ODM. Она также заявила, что партия намерена выдвигать претендентов на все выборные должности, кроме президентской, где будет поддерживать президента Уильяма Руто.

Дополнительные выборы в Мсамбвени

Мвурья сравнил предстоящую борьбу за губернаторское кресло с дополнительными выборами 2020 года в округе Мсамбвени. Тогда Джохо, который был губернатором Момбасы, поддержал кандидата ODM Омара Бога, младшего брата Хамади Бога. Мвурья, бывший член ODM и тогдашний губернатор Квале, поддерживал независимого кандидата Фейсала Бадера.

Бадер победил на тех дополнительных выборах с 15 251 голосом против 10 444 у Бога. Ачани, со своей стороны, заявила, что рассчитывает на переизбрание, ссылаясь на реализованные в округе проекты развития.

Во время октябрьского визита на побережье президент Руто не присоединился к противостоянию UDA и ODM в Квале. Вместо этого он призвал местных политиков отложить разногласия и укреплять широкую политическую договоренность.

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