Джон Пауэрс III станет постоянным директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). До этого с июня он исполнял обязанности руководителя учреждения, сообщает STAT News.

Опыт работы в NIAID

Пауэрс — врач-исследователь и работает в NIAID с 1999 года. За это время он занимал несколько должностей, связанных с клиническими исследованиями.

У института не было постоянного директора с марта 2025 года, когда администрация Трампа отстранила от должности Жанну Марраццо. После этого исполняющим обязанности директора назначили Джеффри Таубенбергера, однако он неожиданно покинул должность.

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Кадровые изменения

После отстранения Марраццо нескольких других руководителей NIAID перевели в другие институты или попросили уйти в отставку.

По данным издания, институт оказался в центре повышенного внимания во время второй администрации Трампа, в частности из-за недовольства президента бывшим директором Энтони Фаучи. Также звучали неподтвержденные обвинения в том, что финансировавшиеся институтом исследования в Китае могли сыграть роль в создании вируса SARS-CoV-2.

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