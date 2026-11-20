Пилот Mercedes Джордж Расселл показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Лас-Вегаса. Он опередил представителя Alpine Пьера Гасли на 0,071 секунды, а гонщик Ferrari Шарль Леклер стал третьим, проиграв лидеру около трёх десятых секунды, сообщает Sky Sports.

Дождь ограничил первую практику

В первой практике пилоты не проехали ни одного круга с зафиксированным временем из-за сильного дождя, который продолжался на протяжении всей сессии. Перед второй практикой осадки ослабли, поэтому команды смогли провести больше заездов. При этом трасса оставалась влажной и постепенно высыхала, поэтому гонщики не использовали шины для сухого покрытия.

В более влажных условиях лучшие результаты поочерёдно показывали Леклер и Ландо Норрис из McLaren, который выиграл предыдущий этап в Бразилии. В итоге Норрис стал седьмым, уступив также Исаку Хаджару из Red Bull, своему напарнику Оскару Пиастри и Льюису Хэмилтону из Ferrari.

Штрафы и проблемы Ферстаппена

Новый чемпион мира Формулы-1 Кими Антонелли завершил вторую практику восьмым, но получит штраф в пять позиций на стартовой решётке. Причиной стало повторное в этом сезоне превышение лимита на использование двигателей внутреннего сгорания.

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Пиастри, Карлос Сайнс из Williams и Лэнс Стролл из Aston Martin имеют штрафы в десять позиций за превышение лимитов по различным компонентам силовой установки. Оливер Берман из Haas будет стартовать с конца стартовой решётки.

Макс Ферстаппен большую часть дня провёл в боксах и в общей сложности проехал лишь 10 кругов, завершив вторую сессию 13-м. Во время заездов он жаловался на отсутствие мощности двигателя. Единственный красный флаг за день был вызван пластиковым пакетом, который вынесло на трассу в последнем скоростном повороте.

Mercedes и McLaren привезли обновления в Лас-Вегас, однако из-за дождя оценить их эффективность было практически невозможно. Согласно прогнозу, квалификация и гонка должны пройти в сухую погоду.

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