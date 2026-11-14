Сборная Англии по регби разгромила Японию со счётом 78:15 в матче Nations Championship. Уилл Джозеф, вернувшийся к тестовым матчам после четырёхлетнего перерыва, занёс пять попыток и сравнялся с рекордом сборной Англии по числу попыток в одной игре.

Пять попыток Джозефа

Как сообщает BBC Sport, Джозеф дебютировал за Англию четыре года назад, выйдя на замену в матче против Австралии. Удачная игра за «Глостер» в начале сезона вернула его в национальную команду.

До Джозефа пять попыток за Англию в одном матче заносили Дуглас Ламберт, Рори Андервуд, Джош Льюси и Генри Аранделл. В первые 20 минут англичане повели 32:3, а первый тайм завершили с преимуществом 49:10.

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Авторы попыток

Помимо Джозефа, попытки за Англию занесли Фредди Стюард, Эллис Гендж, Адам Мерли, Бен Эрл, Джордж Мартин, Бен Карри, Маркус Смит и Грег Фисилау. Джордж Форд реализовал четыре попытки и забил штрафной, ещё одну реализацию выполнил Генри Слейд.

За Японию попытки занесли Уорнер Дирнс и Сеун Хелу. В следующую субботу Англия сыграет с Новой Зеландией, которая до этого уступила Уэльсу.

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