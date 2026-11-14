Французский дзюдоист Тедди Ринер объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах во Франции. Для участия в первом туре голосования, запланированном на апрель, 37-летнему спортсмену необходимо заручиться поддержкой не менее 500 избранных должностных лиц, сообщает The Independent.

Первый шаг кампании

Ринер начал кампанию с визита в больницу в северном пригороде Парижа. После встречи с персоналом он заявил, что все еще работает над предвыборной программой, и не ответил на вопросы журналистов.

Спортсмен позиционирует себя как политика вне традиционного разделения на левых и правых. В видео, которым он объявил о выдвижении своей кандидатуры, а также в интервью Le Parisien Ринер говорил о страхе, гневе, общественном расколе и неуверенности людей в будущем. При этом конкретных предложений по решению этих проблем он пока не представил.

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Барьер для кандидатов

Требование о поддержке кандидатуры 500 избранными должностными лицами действует во Франции с выборов 1981 года. Оно призвано ограничить число кандидатов и отсеять несерьезные выдвижения. Профессор политических наук Университета Анже Франсуа Урман отметил, что людям вне политического истеблишмента сложно преодолеть такие барьеры.

Ринер имеет пять олимпийских золотых медалей и более 3,3 млн подписчиков в социальных сетях. Директор по исследованиям Ipsos Матье Галлар считает, что спортсмен олицетворяет обновление, однако его слабым местом может стать отсутствие политического опыта. В материале также отмечается, что Ринер родился на французском карибском острове Гваделупа и вырос в Париже.

Реакция соперников

Кандидатка от ультраправых Марин Ле Пен, которую издание на данный момент считает фавориткой в борьбе за смену президента Эмманюэля Макрона, заявила, что не может оценивать кампанию Ринера, пока не узнает содержание его программы.

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