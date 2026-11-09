Во Франции пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер заявил, что будет баллотироваться на пост президента. Французской газете Le Parisien он сообщил, что присоединится к предвыборной гонке за право сменить действующего главу государства Эммануэля Макрона, сообщает Politico.

Позиция спортсмена

Ринер объяснил свое решение стремлением продемонстрировать, что ситуацию во Франции можно изменить к лучшему. Он отметил, что не считает себя кандидатом ни левого, ни правого политического спектра.

По словам спортсмена, его участие в выборах связано с желанием противостоять чувству тревоги и безысходности, которое, по его мнению, усиливается среди людей разных возрастов.

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«Франция — великая страна. Она позволила мне стать тем, кем я являюсь сегодня, и дала возможность мечтать по-крупному. Сегодня именно этого не хватает. Исчезли амбиции, исчезла надежда», — сказал Ринер Le Parisien.

Опыт и узнаваемость

У Ринера нет политического опыта, однако он является одним из самых популярных спортсменов Франции. Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года он зажег олимпийскую чашу. Ринер еще в прошлом году намекал на возможность выдвижения на президентских выборах.

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