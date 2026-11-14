Во Франции пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер, выдвинувший свою кандидатуру на президентские выборы 2027 года, публично дистанцировался от президента Эмманюэля Макрона. Спортсмен назвал президентскую поддержку «отравленной чашей», сообщает France 24.

Ответ на слова Макрона

В понедельник Макрон заявил, что участие Ринера в президентской гонке может «только принести пользу стране». Комментируя эти слова во время посещения ярмарки французских товаров, 37-летний дзюдоист подчеркнул: «Я не посланник президента».

Ринер объявил о намерении баллотироваться в понедельник. Тогда он заявил, что опасается глубокого раскола Франции. Спортсмен позиционирует себя как альтернативу для избирателей, которые не хотят выбирать между двумя политическими крайностями — ультраправыми и радикальными левыми.

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Позиционирование кандидата

Спортсмен с французской заморской территории Гваделупы заявлял, что не принадлежит ни к левым, ни к правым. В то же время некоторые обвиняли его в стремлении повторить политический путь Макрона.

По данным опросов, в первом туре президентских выборов может победить кандидатка от ультраправых Марин Ле Пен, а во второй тур вместе с ней может выйти кандидат от радикальных левых Жан-Люк Меланшон. Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, как отмечает France 24, в последние месяцы опустился со второго на третье место в опросах.

В интервью Le Parisien Ринер высказывался в поддержку пенсионной реформы и снижения социальных взносов. В то же время он говорил о неравенстве возможностей для молодежи из-за происхождения, фамилии или цвета кожи.

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