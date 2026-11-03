В Кении Комиссия по этике и борьбе с коррупцией (EACC) расследует дело чиновника Министерства окружающей среды, который, по версии комиссии, мог использовать 10 компаний для получения выгоды от тендеров на общую сумму 385 993 652 кенийских шиллинга. Чиновник работает в министерстве с 2009 года и служит в Государственном департаменте окружающей среды, изменения климата и лесного хозяйства.

Как сообщает Nation Kenya, EACC считает, что чиновник не раскрыл свои интересы в компаниях, выигрывавших тендеры в том же министерстве. Предполагаемые схемы касаются 11 финансовых лет — с 2014/2015 по 2024/2025.

Рекомендованные обвинения

EACC рекомендовала предъявить чиновнику обвинения по 10 эпизодам приобретения доходов, полученных преступным путем, 10 эпизодам отмывания денег, конфликту интересов и использованию доходов, полученных преступным путем. Рекомендации также касаются 10 компаний, их директоров, владельцев и лиц, имеющих право подписи по банковским счетам.

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По данным комиссии, компании получили от министерства 385 993 652,65 кенийского шиллинга. EACC назвала эти средства вероятными доходами от преступления и заявила, что директора, владельцы и лица с правом подписи по банковским счетам могли скрывать их происхождение путем отмывания денег.

Материалы вернули на доработку

30 июня 2026 года EACC передала материалы расследования директору публичных обвинений Кении Ренсону Ингонге. Он вернул дело комиссии для устранения недостатков перед возможной передачей материалов в суд.

Среди компаний, проверяемых в рамках дела, названы Concept Three Company Ltd, ELMS Africa, Syndou Company Ltd, Tads Enterprises Ltd, Ping Transline Solutions Ltd, Denk Enterprises Ltd, Jenntech Systems Company Limited, Alibaba Tours and Travel Limited, Big Sky Tyres и Mijek Digital Systems Limited. EACC также выясняет, мог ли чиновник влиять на результаты тендеров в пользу компаний, которые комиссия считает связанными с ним.

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