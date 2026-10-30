Японская железнодорожная компания East Japan Railway привлекла двух коз для ухода за заросшей травой и сорняками возле станции Ёцуя в Токио. Годовалый козёл Наги и двухлетняя коза Покке находятся в специально оборудованном загоне рядом с оживлённым транспортным узлом и поедают растительность.

Как сообщает The Japan Times, эта инициатива является экологичным способом ухода за территорией. Сотрудники East Japan Railway иногда водят животных на поводках к участкам с более густой растительностью.

Внимание посетителей

За животными наблюдают студенты, работники и другие прохожие с моста рядом со станцией. Студент расположенного неподалёку Университета Софии Ифань Чжу рассказал, что почти каждый день проходит мимо этого участка, а наблюдение за козами вызывает у него чувство спокойствия.

Школьница Лилли Саваи, заметившая коз по дороге из школы, начала регулярно приходить к ним вместе с одноклассниками. По данным издания, Наги и Покке стали героями многочисленных публикаций в социальных сетях, а их популярность также вдохновила на создание криптовалютной монеты.

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Работа до декабря

Представитель East Japan Railway заявил, что идею использовать коз для борьбы с зарослями предложил один из сотрудников компании. В железнодорожной компании не ожидали столь широкого внимания к проекту.

Козы будут оставаться возле станции до декабря или до тех пор, пока не съедят лишнюю растительность. Использование коз для ухода за зелёными зонами в японских городах не является новым: Seibu Railway запустила подобную инициативу в 2009 году.

Профессор Университета Гифу Масато Яйота, который был соавтором исследования о преимуществах выпаса коз, отметил, что такой подход не создаёт шума, свойственного механическому скашиванию, может поддерживать биоразнообразие и сокращать чрезмерное использование гербицидов.

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