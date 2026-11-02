Власти штатов Эбони и Энугу на юго-востоке Нигерии заявили, что развивают интегрированные животноводческие ранчо для увеличения производства животноводческой продукции и перехода от свободного выпаса к организованному содержанию скота. Об этом сообщает Premium Times со ссылкой на Информационное агентство Нигерии.

Проект в Эбони

В штате Эбони интегрированное животноводческое ранчо развивается в Изиангбо, районе местного самоуправления Охаукву. Координатор Программы поддержки продуктивности и устойчивости животноводства Виктор Нвите сообщил, что проект начали в 2024 году при поддержке Всемирного банка после распоряжения губернатора Фрэнсиса Нвифуру централизовать развитие животноводства в штате.

По словам Нвите, ранчо займет около 292 гектаров на территории бывшего центра ветеринарных исследований. Оно будет рассчитано на содержание крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и мелких видов животных. Власти штата выделили 150 млн найр в качестве софинансирования проекта.

Среди запланированных объектов — автоматизированная бойня, центр искусственного осеменения, ветеринарные клиники и больницы для животных, рынок скота, центры переработки кормов и небольшая плотина.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Центр в Энугу

В штате Энугу власти создают интегрированный центр развития животноводства в общине Ово, районе Нкану-Ист. Комиссар по сельскому хозяйству и агропромышленности Патрик Убри заявил, что ранчо будет иметь площадь более 11 тыс. гектаров и сможет вместить до 15 тыс. голов крупного рогатого скота.

Проект предусматривает автоматизированный комплекс переработки мяса, адаптированные к климату орошаемые пастбища, ветеринарные услуги и рынок скота. Убри считает, что ранчо поможет сократить длительные споры между фермерами и пастухами. Глава Всефермерской ассоциации Нигерии в Энугу Эмма Эне также заявил, что объект может защитить поля от потерь из-за скота, заходящего на сельскохозяйственные угодья.

В то же время комиссар по вопросам информации и ценностной переориентации штата Анамбра Лоу Мефор сообщил, что в штате нет ранчо и в ближайшее время их создание не планируется. По его словам, там действует система, согласно которой пастухам объясняют, что скот нельзя пускать на фермерские земли.

Читай нас в