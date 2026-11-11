Тренер сборной Японии по регби Эдди Джонс заявил, что его команда попытается вывести Англию из равновесия в тестовом матче Nations Championship, который 14 ноября состоится на Allianz Stadium в Твикенеме, Англия. Бывший наставник сборной Англии считает соперников фаворитами, однако предположил, что они могут уже думать о следующей игре против Новой Зеландии.

Ставка на давление

По данным Sky Sports, Джонс в разговоре с BBC назвал японцев большими аутсайдерами. Он сказал, что команде нужно найти способ нарушить игру Англии, которая может быть немного отвлечена матчем с Новой Зеландией на следующей неделе.

Джонс отметил, что Япония стремится создавать хаос, выбивать англичан из игры и добиваться реакции трибун. По его словам, значительное внимание медиа и шум вокруг команды иногда могут давить на игроков в Англии.

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В то же время тренер высоко оценил наставника англичан Стива Бортвика, назвав его выдающимся и очень умным специалистом.

Англия после победы над Австралией

Сборная Англии подходит к игре после победы над Австралией со счётом 45:22 в Nations Championship. Команда Бортвика занесла семь попыток и установила свой рекорд по набранным очкам в матчах против Австралии.

Форвард Генри Поллок вышел после перерыва на непривычной для себя позиции вингера и занёс две попытки. Джонс призвал не переоценивать это выступление: он признал талант и скорость Поллока, но отметил, что англичане имели пространство для атак и не испытывали значительного давления в матче.

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