Актёр Чиветель Эджиофор на пресс-конференции Torino Film Festival рассказал, что сначала колебался, соглашаться ли на роль в хорроре Backrooms. Как сообщает Variety, сомнения возникли из-за возраста режиссёра Кейна Парсонса: когда Эджиофору впервые прислали сценарий, постановщику было 19 лет.

По словам актёра, ему показалось необычным, что режиссёр был настолько молод, и он пытался понять, возможно ли это. Однако после просмотра веб-сериала Backrooms Эджиофор изменил мнение, назвав работу Парсонса невероятной и блестящей.

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Роль в хорроре

В фильме Эджиофор сыграл владельца мебельного магазина, который находит загадочный портал в другое измерение. Парсонс, начинавший как ютубер, снял картину с бюджетом 10 млн долларов. По данным Variety, мировые кассовые сборы Backrooms уже превысили 400 млн долларов.

Отзывы зрителей

Эджиофор считает, что молодое поколение режиссёров имеет преимущество благодаря возможности напрямую взаимодействовать с интернет-аудиторией. По его словам, Парсонс общался с миллионами зрителей и мог совершенствовать работу, учитывая их комментарии. Актёр также отметил, что стремится работать в разных жанрах, и для него важно, чтобы персонажи менялись и развивались независимо от жанра картины.

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