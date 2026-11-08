Эффект баксдростата сохранялся до двух лет после лечения — The Guardian

В небольшом исследовании препарата баксдростат снижение артериального давления у пациентов с первичным альдостеронизмом сохранялось до двух лет после прекращения лечения. В нем наблюдали за 14 пациентами, у которых давление существенно снизилось во время трехмесячного испытания препарата.

Результаты наблюдения

После первоначального испытания участники продолжали принимать ежедневные таблетки еще от шести до 12 месяцев, а затем прекратили лечение. Во время последующих проверок их артериальное давление оставалось более низким. Как сообщает The Guardian, почти четверть пациентов перестали принимать все препараты от гипертонии и имели нормальное артериальное давление.

Результаты работы опубликовали в журнале New England Journal of Medicine. Руководитель исследования, специалист по гипертензии из Лондонского университета королевы Марии Моррис Браун, назвал полученные данные очень обнадеживающими.

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Как действует препарат

Баксдростат относится к ингибиторам синтазы альдостерона — препаратам, подавляющим гормон альдостерон, который повышает артериальное давление. Примерно в 5–10% случаев гипертонии ее причиной являются небольшие узелки или доброкачественные опухоли надпочечников, из-за которых вырабатывается избыток этого гормона. Альдостерон подает почкам сигнал удерживать соль, что способствует повышению давления.

Стандартным методом лечения первичного альдостеронизма является удаление пораженного надпочечника, однако операция не всегда полностью устраняет гипертонию, поскольку на нее могут влиять и другие факторы. Баксдростат в этом году одобрили в США для пациентов, у которых артериальное давление не удается контролировать имеющимися препаратами. В Великобритании средство оценивает Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE).

Требуется более масштабное исследование

Профессор медицины Гарвардского университета Мейсон Фримен, участвовавший в работе, подчеркнул, что пока слишком рано утверждать об излечении части пациентов. Для проверки результатов уже проводится более масштабное исследование. Браун предполагает, что подавление альдостерона может способствовать избирательному разрушению клеток, чрезмерно вырабатывающих этот гормон, однако этот механизм еще изучают в лаборатории.

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