Эфиопия взяла под контроль Заламбессу на границе с Эритреей — France 24

По данным France 24, Эфиопия взяла под контроль приграничный город Заламбесса. Это усилило опасения по поводу возможного расширения конфликта с Эритреей.

Напряженность между странами

Как описывает France 24, Эфиопия и Эритрея все больше приближаются к войне. Контроль над Заламбессой стал одним из факторов обеспокоенности дальнейшим развитием ситуации.

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В материале также отмечается, что существуют опасения: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед может направить войска на территорию Эритреи. Речь идет именно об опасениях по поводу возможной отправки войск, а не об уже объявленном решении.

Выпуск Perspective

В выпуске программы Perspective, опубликованном 22 октября 2026 года, France 24 поговорил с Мартином Плаутом — старшим научным сотрудником Института исследований Содружества при Лондонском университете. Продолжительность выпуска составляет 10 минут 07 секунд.

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