В Эфиопии глава Национальной службы разведки и безопасности Редван Хусейн призвал государства региона совместно обеспечивать безопасность Красного моря. На форуме в городе Бахр-Дар 23 октября он заявил, что несколько прибрежных стран не способны самостоятельно гарантировать безопасность этого морского маршрута, сообщает The Rio Times.

Заявление на форуме в Бахр-Даре

Выступление состоялось во время Диалога специальных посланников в рамках 12-го Форума высокого уровня по вопросам безопасности в Африке. Мероприятие проходит с 23 по 25 октября под темой «Пути к миру в Африке: экономический суверенитет и геополитическая трансформация».

Хусейн заявил, что милитаризация региона, соперничество иностранных государств и возобновившиеся нападения на коммерческие суда возле пролива Баб-эль-Мандеб создают давление на торговые маршруты. Он призвал к коллективным действиям стран региона при поддержке надежных международных партнеров.

Эфиопия не имеет выхода к морю, однако, по словам Хусейна, полностью зависит от Красного моря в морской торговле. Пролив Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и является важным маршрутом для судов, следующих между Азией, Суэцким каналом и Европой.

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Позиции участников и спор с Эритреей

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Африканскому Рогу Гуан Цун назвал ситуацию в регионе поликризисом. По его словам, войны в Судане, Южном Судане и Сомали, а также угрозы судоходству в Красном море тесно связаны между собой.

Посланники Германии и Франции также подчеркнули необходимость усилить многостороннее сотрудничество, поддержать мирные инициативы под руководством стран региона и экономическую интеграцию.

Советник премьер-министра Эфиопии по Восточной Африке Гетачу Реда во время дискуссии заявил, что Эритрея продолжает действия, разжигающие кризис. Ранее Министерство иностранных дел Эритреи отвергло обвинения Аддис-Абебы в переходе эритрейских войск на территорию Эфиопии.

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