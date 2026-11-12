Эмиратская Emirates Global Aluminium (EGA) за девять месяцев 2026 года сократила скорректированную чистую прибыль на 9%, до $744 млн. Компания связала это с потерей производства и перебоями с экспортом после атаки на ее предприятия в Аль-Тавиле, которую EGA назвала иранской. Об этом сообщает The National.

Выручка EGA в январе—сентябре сократилась на 16% в годовом выражении, до $5,28 млрд. Чистая прибыль составила $547 млн после учета $197 млн чистого влияния мартовского инцидента, который привел к аварийной остановке всех предприятий EGA в Аль-Тавиле, в промышленной зоне Халифа в Абу-Даби.

Падение продаж и альтернативная логистика

Объем продаж алюминия сократился на 36%, до 1,33 млн тонн. EGA объяснила это меньшей доступностью металла из Аль-Тавилы и ограничениями исходящей логистики из ОАЭ. Компания наладила альтернативные экспортные маршруты через порты за пределами Ормузского пролива, чтобы продолжить поставки клиентам.

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В сентябре EGA заключила соглашение с Gulftainer о расширении экспорта через порты восточного побережья ОАЭ. Договоренность предусматривает перевозку до 250 тыс. тонн алюминия в первый год и до 300 тыс. тонн — во второй. Компания также продлила соглашение с гвинейской Compagnie des Bauxites de Guinee о поставках до 4,9 млн тонн бокситов ежегодно до 2044 года.

Восстановление производства

EGA сообщила, что возобновила работу 766 из 1262 электролизных ячеек, требующих перезапуска в Аль-Тавиле, или 61%. Компания планирует полностью восстановить работу своего металлургического завода в первом квартале 2027 года. EGA оценивает затраты на полное восстановление производства примерно в $400 млн.

Производство глинозема на предприятии EGA за девять месяцев составило 899 тыс. тонн против 1,75 млн тонн годом ранее. После возобновления работы в июле завод в сентябре вышел примерно на 70% мощности. Одновременно скорректированная маржа EBITDA компании выросла с 28% до 30% благодаря более высоким ценам на алюминий и контролю затрат.

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