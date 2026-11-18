Египет считает меморандум о морском разграничении между Ливией и Турцией юридически недействительным и не создающим для Каира никаких обязательств. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Египта Надер Заки, сообщает The National.

По словам Заки, Египет не будет рассматривать этот меморандум, поскольку он не является обязательным для страны. Он также отметил, что основой для любых договоренностей должна быть Конвенция по морскому праву 1982 года. Чиновник добавил, что Ливия и Турция учли обеспокоенность египетской стороны во время контактов с Каиром.

Возможное обращение в международные инстанции

Источники The National в Каире сообщили, что власти Египта рассматривают возможность международного арбитража по вопросу законности договоренности. По их словам, Египет готовит материалы для возможного обращения в Международный суд в Гааге или Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, чтобы добиться аннулирования меморандума.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Египетские эксперты собирают документы и карты в поддержку позиции о том, что договоренность нарушает экономическую зону Египта в Восточном Средиземноморье. Источники также утверждают, что Каир может аргументировать свою позицию тем, что расположение Турции в Восточном Средиземноморье не дает ей оснований заключать соглашение о морском разграничении с Ливией. Окончательное решение об обращении в международные инстанции еще не принято.

Ратификация в восточной Ливии

В прошлом месяце парламент администрации на востоке Ливии ратифицировал меморандум. Эту администрацию возглавляет военный командующий генерал Халифа Хафтар; ранее она годами выступала против договоренности. Соглашение первоначально заключили в 2019 году Турция и поддерживаемое ООН Правительство национального единства в Триполи, которое является соперником восточной администрации.

Против соглашения также выступают союзники Каира — Греция и Кипр, а также ОАЭ, Бахрейн и Европейский союз. Они заявляли, что одобрение меморандума Ливией угрожает стабильности в Средиземноморье. Министры иностранных дел Египта Бадр Абдельатти и Греции Георгос Герапетритис связывались как минимум трижды после 20 октября, когда состоялась ратификация, и выразили неприятие решения ливийской Палаты представителей.

Читай нас в