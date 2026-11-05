Египет предоставил Израилю новые заверения относительно проектов развития на Синайском полуострове, в частности 500-километровой железной дороги Эль-Ариш—Таба. Как сообщает Asharq Al-Awsat, министр транспорта Египта Камель аль-Вазир назвал железную дорогу прежде всего проектом развития и заявил, что причин для беспокойства нет.

Железная дорога и развитие Синая

Во время визита в Северный Синай аль-Вазир сказал, что железная дорога, а также планы по строительству деревень и заводов должны побудить египтян селиться на полуострове. По его словам, это важно для национальной безопасности страны.

Министр отметил, что линия должна поддерживать мирное развитие и заселение Синая. Проект является частью более широкой транспортной сети, соединяющей города Суэцкого канала с Синаем, и должен связать порты Эль-Ариш и Таба железными дорогами, автодорогами и логистическими зонами.

Реакция на сообщения израильских СМИ

Израильские СМИ выражали обеспокоенность возможными стратегическими и военными последствиями строительства железной дороги. В таких публикациях предполагалось, что инфраструктура может облегчить быстрое перемещение через полуостров больших объемов оборудования, товаров и персонала.

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Военный эксперт генерал-майор Айман Абдель Мохсен заявил изданию, что безопасность Синая зависит не только от военных мер, но и от развития и заселения региона. По его словам, Египет продолжит инфраструктурные проекты на полуострове независимо от возражений Израиля.

Советник Военной академии последипломных и стратегических исследований генерал-майор Адель аль-Омда сообщил, что Египет стремится заселить Синай тремя-восемью миллионами человек к 2030 году. Он также сказал, что план развития и безопасности Синая охватывает безопасность, развитие и повышение осведомленности населения.

В конце 2023 года премьер-министр Египта Мостафа Мадбули заявлял, что за предыдущее десятилетие на развитие Синая потратили более 600 млрд египетских фунтов, или $11,6 млрд. Средства направлялись на инфраструктуру, дороги, жилье, водоснабжение и тоннели.

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