Египет объявил о новом открытии природного газа в Средиземном море. Первоначальная оценка объёмов газа в резервуаре разведочной скважины Nasim-1X на концессионном участке Taiba составила примерно 200 млрд кубических футов. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта.

Технические исследования продолжаются

Во время бурения и оценки скважины был обнаружен газоносный пласт с чистой толщиной примерно 15 метров. В министерстве отметили, что он имеет выраженные геологические и петрофизические характеристики.

Технические исследования и оценка резервуара всё ещё продолжаются. Они должны определить объёмы газа, доступные для добычи, возможные суточные показатели добычи и коммерческую целесообразность разработки. Дату начала добычи власти Египта не объявили.

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Подключение к инфраструктуре

Египет планирует соединить скважину с существующими производственными объектами трубопроводом длиной около 22 километров, который подключат к трубопроводу Abu Madi – El Gamil. Это должно позволить использовать имеющуюся инфраструктуру и сократить время до начала добычи.

Оператором участка Taiba является итальянская компания Eni, работающая в партнёрстве с австралийской Woodside. Бурение от имени партнёров выполнила египетская Petrobel.

Министерство нефти связало результат с активизацией инвестиций и геологоразведки, улучшением инвестиционного климата и прогрессом в урегулировании просроченных выплат иностранным энергетическим компаниям. Египет стремится нарастить внутреннюю добычу после её сокращения в последние годы, которое усилило зависимость страны от импорта газа для покрытия спроса со стороны электроэнергетического и промышленного секторов.

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