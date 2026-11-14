Египет окончательно внес организацию «Братья-мусульмане» в свой список террористов. Окончательное судебное решение опубликовали в официальном вестнике в понедельник после нескольких лет временного внесения в этот перечень, сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным издания, несколько руководителей организации, в том числе ее верховный наставник Мохамед Бади, остаются в заключении по делам, связанным с насилием, терроризмом и убийствами. На следующий день Уголовный суд Каира в решении первой инстанции постановил внести на пять лет в террористические списки 35 организаций и 36 лиц, базирующихся в Европе.

Заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп, выступая в четверг на Salem News Channel, заявил, что «Братья-мусульмане» представляют риск для Соединенных Штатов и Европы. Отвечая на вопрос, является ли организация более опасной, чем коммунисты, он назвал обе силы значительными угрозами, однако предположил, что сейчас большую опасность представляют «Братья-мусульмане».

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Исследователи экстремистских движений Мунир Адиб и Хишам ан-Наггар сообщили Asharq Al-Awsat, что такие заявления могут усилить усилия Каира по ограничению деятельности организации внутри страны и за рубежом. Адиб отметил, что международное сотрудничество в этом вопросе должно опираться на разведывательные данные, доказательства и юридические процедуры, а не только на политические оценки.

Международные шаги

Как пишет издание, 24 ноября 2025 года Трамп подписал указ, которым поручил Государственному департаменту и Министерству финансов США рассмотреть возможность террористических определений для отделений организации в Египте, Иордании и Ливане. В январе США предоставили египетскому и иорданскому подразделениям статус специально определенных глобальных террористов, а ливанскому — статус иностранной террористической организации. В марте террористические определения, по информации Asharq Al-Awsat, получило и суданское отделение «Братьев-мусульман».

Аргентина в этом году также внесла египетское, иорданское и ливанское отделения организации в террористические списки. Европейский парламент 8 октября принял резолюцию с призывом разработать общую стратегию ЕС в отношении сетей, связанных с «Братьями-мусульманами».

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