Египет подтвердил размещение войск в Саудовской Аравии — The National
Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти заявил, что страна уже разместила военнослужащих и вооружение в Саудовской Аравии. По его словам, египетское военное присутствие в королевстве носит преимущественно оборонительный характер и усиливается по просьбе саудовской стороны.
Как сообщает The National, это первое официальное подтверждение Каира того, что египетские войска и вооружение уже находятся на территории Саудовской Аравии. Саудовские власти публично не комментировали ни предложение Египта о помощи, ни последующее развертывание сил.
Оборона чувствительных объектов
Абделатти сказал, что египетских военных развернули преимущественно для защиты чувствительных объектов, в том числе святых мест. Издание отмечает, что министр имел в виду мусульманские святыни в Мекке и Медине.
Министр не уточнил численность контингента и перечень развернутого вооружения. В то же время источники, осведомленные об операции, сообщили изданию, что в королевстве находятся сотни египетских военнослужащих. По их словам, Египет также направил бронетехнику, зенитные батареи и ракеты класса «земля — земля». Среди систем противовоздушной обороны источники назвали Amoun, предназначенную для перехвата низколетящих ракет и беспилотников.
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Миссия не предусматривает атак на хуситов
Один из собеседников The National заявил, что египетский контингент должен оборонять Саудовскую Аравию, а не атаковать йеменских хуситов, однако может защищаться в случае нападения. В последние недели Саудовская Аравия подвергалась неоднократным атакам дронов и ракет, направленным против аэропортов, нефтяных объектов и военных целей.
Египетский парламент в прошлом месяце одобрил отправку войск в Саудовскую Аравию. Это произошло после заявления президента Абдель Фаттаха ас-Сиси от 17 октября о готовности Каира предоставить королевству военную помощь по его запросу.
Напряженность возросла на фоне возобновления боевых действий в Йемене между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и хуситами. Коалиция вмешалась в гражданскую войну в Йемене в 2015 году по просьбе международно признанного правительства после захвата хуситами Саны и большей части севера страны.