Юношеская сборная Египта заняла шестое место в финале Кубка Дэвиса среди теннисистов до 16 лет в Каире. Это лучший результат страны на этом турнире. Соревнования прошли в каирском клубе Smash Sporting Club и впервые принимались на африканском континенте.

В финалах выступили по 16 юношеских и женских команд из разных стран. Франция выиграла юниорский Кубок Дэвиса, а Чехия завоевала титул в юниорском Кубке Билли Джин Кинг. Наибольшее внимание хозяевам принесли Мохамед Гениди, Юссеф Мурид и Юнис Хуссейн, сообщает The National.

Победы в группе

15-летний Гениди не проиграл ни одного матча в одиночном и парном разрядах на групповом этапе. Египтяне обыграли Сербию, Австралию и Канаду, заняли первое место в своей группе и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

В четвертьфинале Гениди победил представителя Чехии в одиночной встрече, однако в решающем парном матче вместе с Муридом потерпел поражение. На следующий день победы Мурида и Гениди в одиночном разряде обеспечили Египту выигрыш у Индии. В матче за пятое место команда уступила Испании в решающей парной игре.

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Гениди тренируется в Барселоне

Гениди ранее два года тренировался в Smash Sporting Club, а в этом сезоне переехал в Барселону, где занимается в академии TEC Carles Ferrer Salat под руководством тренера Карлоса Родригеса. В прошлом году египтянин выиграл парный титул на Les Petits As, победил в одиночном разряде U14 на Eddie Herr и дошел до финалов U14 в одиночном и парном разрядах на Orange Bowl.

В этом году он завоевал четыре юниорских титула — один J200, два J100 и один J60 — и впервые вошел в топ-100 мирового юниорского рейтинга. Его цель на следующий сезон — удержаться в топ-60, чтобы сыграть на юниорских турнирах Grand Slam, начиная с Australian Open в январе.

Капитан египетской команды Йехия Эль-Саллали заявил, что участие в соревнованиях такого масштаба дает игрокам опыт и может вдохновить следующие поколения. По его словам, местные теннисные власти также увеличили количество международных юниорских турниров в Египте, чтобы молодые спортсмены могли получать опыт без дорогостоящих зарубежных поездок.

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