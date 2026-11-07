Египетская футбольная ассоциация прекратила сотрудничество с главным тренером национальной сборной Хоссамом Хасаном и назначила его преемником Али Махера. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление ассоциации.

Смена во главе сборной

60-летний Хасан ранее продлил контракт со сборной Египта до 2030 года после выхода команды в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира. В то же время футбольная ассоциация заявила, что решение о смене тренера было принято после анализа последних событий.

Под руководством Хасана сборная Египта одержала первую в истории победу на чемпионатах мира — над Новой Зеландией. Затем команда победила Австралию в серии пенальти в 1/16 финала, а в матче 1/8 финала уступила Аргентине со счетом 2:3, хотя вела в счете.

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Эпизод с Салахом и статистика Хасана

В сентябре внимание к работе тренера привлекла домашняя ничья 0:0 с Анголой в отборе на Кубок африканских наций. Хасан заменил Мохамеда Салаха на 60-й минуте матча. Форвард турецкого «Трабзонспора» после этого покинул расположение сборной, а ассоциация объяснила его отсутствие в игре против Южного Судана нежеланием футболиста выступать на искусственном покрытии.

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида в этом месяце летал в Турцию на встречу с Салахом. Хасан также получил от ФИФА трехматчевую дисквалификацию после критики арбитра матча с Аргентиной. В 38 матчах во главе сборной он одержал 21 победу, 10 раз сыграл вничью и потерпел семь поражений.

52-летний Махер возглавит национальную команду после успешного периода работы с клубом «Серамика Клеопатра». В этом месяце сборная Египта дважды сыграет с Малави в квалификации Кубка африканских наций.

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