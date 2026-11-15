Египет выделил около 112 млн квадратных метров государственной земли на побережье Суэцкого залива, которую разрешено использовать для сокращения государственного долга. Соответствующий указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси стал публичным на прошлой неделе, сообщает The National.

Варианты использования участка

Министр финансов Ахмед Кучук заявил, что его ведомство готовит стратегический план развития выделенной территории на Красном море. Среди возможных механизмов он назвал партнерства с частным сектором, предоставление прав пользования землей и обмен части инвестиций на непогашенные долги.

По словам министра, поступления от использования территории должны улучшить долговые показатели и высвободить средства для социальных и государственных услуг. В то же время он не назвал сроков реализации плана и оценки стоимости земельного участка.

Член комитета по экономическим вопросам Палаты представителей Мохамед Фуад направил официальный запрос спикеру парламента. Он просит объяснить, каким образом землю используют для сокращения долга, как это отразится на общем объеме заимствований и дали ли результат предыдущие аналогичные земельные выделения.

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Предыдущие земельные решения и долговые цели

В июне 2025 года Египет зарезервировал около 174 млн квадратных метров земли в Рас-Шукейре для сокращения долга и исламского финансирования. По сообщениям государственных СМИ, местная программа исламских облигаций привлекла примерно 26,8 млрд египетских фунтов, или $502 млн, во время первых продаж в прошлом году.

После обнародования указа премьер-министр Мостафа Мадбули встретился с Кучуком для обсуждения рекомендаций Egypt Forum 2026 по снижению долга. Рекомендации форума предусматривают сокращение государственного долга примерно до 69,5% ВВП к 2030 году с текущего уровня 81,9%, а также введение долговых ограничений.

Кучук заявлял, что долг бюджетного сектора за последние три года снизился с 96% ВВП, а бюджет в 2025/26 финансовом году был профицитным без учета процентных выплат. В конце марта долг бюджетного сектора составлял 17,85 трлн египетских фунтов, или $328 млрд, из которых 4,17 трлн фунтов, или $76,6 млрд, приходились на внешние обязательства.

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