Египет возобновил работу своего посольства в столице Ливии Триполи после 12-летнего перерыва. Этот шаг стал заметным изменением в отношениях Каира с администрацией, базирующейся на западе страны, сообщает The National.

Восстановление дипломатического присутствия

Египет закрыл посольство в Триполи в 2014 году. Тогда ряд иностранных дипломатических миссий покинул Ливию на фоне эскалации конфликта, в ходе которого в стране сформировались соперничающие правительства.

По словам министра иностранных дел Египта Бадра Абделатти, возобновление работы диппредставительства соответствует глубоким человеческим и культурным связям между Египтом и Ливией.

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Отношения Каира с ливийскими силами

Каир был одним из наиболее заметных сторонников фельдмаршала Халифы Хафтара, который является влиятельной фигурой в администрации на востоке Ливии, соперничающей с правительством в Триполи.

В то же время отношения Египта с восточной администрацией в последнее время ухудшились. В прошлом месяце восточный парламент ратифицировал соглашение о разграничении морских зон с Турцией, заключённое в 2019 году между Анкарой и западной администрацией Ливии. Египет и Греция считают эту договорённость нарушением международного права.

Ливия остаётся нестабильной после свержения режима Муаммара Каддафи во время поддержанного НАТО восстания 2011 года. Администрации на востоке и западе страны неоднократно вступали в противостояние и открытые боевые действия.

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