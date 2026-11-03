В Египте заявили, что страна располагает запасами основных продовольственных товаров на шесть месяцев. На фоне опасений нового витка противостояния между США и Ираном несколько государств Ближнего Востока проводят учения и другие мероприятия по повышению готовности, сообщает The National.

По данным издания, египетские власти следят за стратегическими резервами базовых товаров, прежде всего пшеничной муки. Это связано с риском нарушения цепочек поставок в случае масштабных боевых действий в Красном море. В конце октября государственный импортёр Future of Egypt приобрёл пять партий пшеницы — это одна из крупнейших закупок за последние шесть месяцев.

Учения в регионе

В Катаре провели масштабные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в международном аэропорту Хамад в рамках ежегодных национальных учений. Qatar Airways сообщила о мероприятиях по планированию на случай чрезвычайных обстоятельств и проверке оперативной готовности, из-за которых в аэропорту и прилегающем воздушном пространстве могла быть заметна дополнительная активность.

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Источники The National в Каире сообщили, что египетские вооружённые силы были приведены в повышенную готовность, а системы противовоздушной обороны усилены вдоль побережья Красного моря и у Суэцкого канала. Израильская армия анонсировала учения поисково-спасательной бригады с отработкой многофронтовых сценариев. В конце октября совместные учения провели военные и силовые структуры Иордании, а ливанские и британские военные завершили трёхнедельные манёвры в Ливане.

Инструкция на случай ядерного удара

Иранские государственные СМИ распространили видеоинструкцию для населения на случай ядерного удара. В ней советуют укрыться в помещении и не смотреть в сторону взрыва. Если убежища поблизости нет, людям рекомендуют лечь за препятствием, прикрыть голову и лицо, а после прохождения взрывной волны зайти в ближайшее здание, не оставаясь на улице и не укрываясь в автомобиле.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что военная эскалация будет иметь катастрофические последствия для региона и мира, и призвал стороны найти дипломатическое решение. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти на форуме IISS Manama Dialogue в Бахрейне предупредил, что новый раунд боевых действий будет более опасным и разрушительным и не приведёт к результату.

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