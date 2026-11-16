Египет начал добычу природного газа на морском месторождении Mina West в Средиземном море. Ожидается, что месторождение будет поставлять на внутренний рынок страны до 160 млн стандартных кубических футов газа в сутки, сообщает Anadolu Agency.

Доли Shell и KUFPEC

О начале производства объявили партнеры проекта Shell Egypt и Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, или KUFPEC. Добыча началась через три года после открытия месторождения.

Mina West расположено в пределах концессии North East El Amriya в Средиземном море. Shell владеет 60% проекта, а египетская дочерняя компания KUFPEC — оставшимися 40%.

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Подключение к газовой сети

Партнеры одобрили разработку месторождения в июне 2025 года. Новый трубопровод протяженностью семь километров соединяет Mina West с существующей инфраструктурой West Delta Deep Marine. Газ поступает на перерабатывающий объект Burullus, после чего подается во внутреннюю газовую сеть Египта.

В Shell отметили, что использование действующих объектов инфраструктуры помогло ускорить реализацию проекта. Египет стремится нарастить собственную добычу газа благодаря инвестициям, разведке и разработке месторождений примерно до 4,2 млрд кубических футов в сутки к концу 2026–2027 финансового года. Это должно сократить разрыв между внутренним предложением и растущим спросом, а также уменьшить зависимость страны от импорта газа.

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