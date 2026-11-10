Потребление электроэнергии в США, согласно прогнозу Управления энергетической информации США, достигнет рекордных уровней в 2026 и 2027 годах. Как сообщает Channel NewsAsia, ведомство связывает рост спроса прежде всего с развитием центров обработки данных для систем искусственного интеллекта и электрификацией отопления и транспорта.

По оценке EIA, общий спрос на электроэнергию увеличится с рекордных 4216 млрд кВт·ч в 2025 году до 4306 млрд кВт·ч в 2026 году и 4370 млрд кВт·ч в 2027 году. Если прогноз оправдается, 2026 год станет третьим подряд годом рекордного энергопотребления в стране.

Спрос в жилом и коммерческом секторах

В 2026 году продажи электроэнергии бытовым потребителям, согласно прогнозу, достигнут 1546 млрд кВт·ч, коммерческим клиентам — 1557 млрд кВт·ч, а промышленным — 1061 млрд кВт·ч. Для жилого и коммерческого секторов это превысит предыдущие максимумы, зафиксированные в 2025 году: соответственно 1519 млрд и 1503 млрд кВт·ч.

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Наивысший показатель продаж электроэнергии промышленным потребителям составил 1064 млрд кВт·ч в 2000 году. Таким образом, прогноз на 2026 год будет близок к этому историческому максимуму.

Изменения в структуре генерации

EIA также ожидает снижения доли угля в производстве электроэнергии: с 17% в 2025 году до 15% в 2026 и 2027 годах. Доля природного газа, согласно прогнозу, останется на уровне 40% в 2026 году, а в 2027 году снизится до 39%.

В то же время доля возобновляемых источников энергии должна вырасти примерно с 24% в 2025 году до 25% в 2026 году и 28% в 2027 году. По оценке ведомства, доля атомной генерации составит 18% на протяжении 2025–2027 годов.

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