В Германии Европейский инновационный совет предоставит около 3,8 млн евро международному исследовательскому проекту ADVANCE, цель которого — разработать терапевтическую мРНК-вакцину для лечения гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространённой формы рака печени. В проекте участвует Университетская медицина Франкфурта, а в консорциум входят исследователи из Испании, Нидерландов и Германии, сообщает News-Medical.

Поиск мишеней для иммунного ответа

Команда ADVANCE ищет пептиды, специфичные для опухолевых клеток при гепатоцеллюлярной карциноме. Цель исследователей — найти структуры, которые позволят иммунной системе отличать раковые клетки от здоровых тканей.

В частности, будут изучать так называемые тёмные пептиды, которых в опухолевых клетках становится больше в условиях клеточного стресса. Команда Андреаса Шлоссера из отделения дерматологии, венерологии и аллергологии Университетской медицины Франкфурта планирует сочетать масс-спектрометрию, РНК-секвенирование, вычислительные методы и искусственный интеллект. Это должно помочь определить, какие тёмные пептиды представлены на клетках рака печени и в основном отсутствуют в здоровых тканях.

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Принцип действия потенциальной вакцины

Если определённые пептиды окажутся достаточно специфичными для опухоли и смогут вызвать иммунную реакцию, на их основе планируют создавать кандидаты на мРНК-вакцину. мРНК будет содержать инструкции для выработки таких пептидов, а для защиты её поместят в липидные наночастицы.

Согласно плану проекта, наночастицы должны поглощаться иммунными или другими клетками. Используя инструкции из мРНК, эти клетки будут вырабатывать пептиды и представлять их на своей поверхности, чтобы вызвать целевой Т-клеточный ответ против клеток рака печени.

Координатор проекта Пури Фортес из Cima Universidad de Navarra в Испании заявил, что цель ADVANCE — продемонстрировать доказательство концепции эффективности терапевтической РНК-вакцины первой в своём классе. Проект был отобран в рамках EIC Pathfinder Open — инструмента финансирования ЕС в программе Horizon Europe, поддерживающего ранние исследования со значительными научными и технологическими рисками. До возможного клинического применения разработке всё ещё необходимы дальнейшие этапы исследований и испытаний.

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