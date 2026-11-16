Айдан Хатчинсон выбыл до конца сезона из-за травмы колена — Sky Sports News

Защитник клуба НФЛ «Детройт Лайонс» Айдан Хатчинсон пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы правого колена, полученной во время празднования сэка в матче против «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Мюнхене, Германия. «Лайонс» победили со счетом 35:10 на «Альянц Арене».

Травма после сэка

Хатчинсон сделал сэк на квотербеке «Пэтриотс» Дрейке Мэе при третьей попытке во время первого владения соперников. После этого он подпрыгнул, но сразу после приземления упал на газон и схватился за правое колено. Позднее футболист самостоятельно дошел до медицинской палатки, а затем осторожно направился в раздевалку и больше на поле не вернулся.

Как сообщает Sky Sports News, инсайдер NFL Network Иан Рапопорт заявил, что предварительные обследования выявили у Хатчинсона разрыв передней крестообразной связки. Из-за этого он не сыграет до конца сезона.

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Статистика и ближайшие матчи

В нынешнем сезоне у Хатчинсона шесть сэков и 50 случаев давления на квотербека. В сезоне 2025 года он стал лидером команды по количеству сэков, установив личный рекорд — 14,5. В 2024 году защитник пропустил 12 матчей из-за переломов большеберцовой и малоберцовой костей.

Следующим соперником «Лайонс» с балансом 7-2 станут «Тампа-Бэй Бакканирс». После этого команда примет «Чикаго Беарс» в День благодарения.

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