В Израиле лидер центристской партии «Яшар» Гади Эйзенкот заявил, что стремится победить премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах и завершить его политическую карьеру. Он также обещает прекратить затяжные войны и лишить ХАМАС власти в секторе Газа, сообщает The Hindu.

Парламентские выборы в Израиле запланированы на 27 октября 2026 года. По данным нескольких опросов, партия «Яшар», которую Эйзенкот основал в сентябре 2025 года, может получить 20 из 120 мест в Кнессете и опередить партию «Ликуд» Нетаньяху.

Планы относительно Газы и Западного берега

Эйзенкот заявил, что в случае прихода к власти намерен положить конец правлению ХАМАС в Газе в течение 18 месяцев. Для этого он допускает реализацию плана прекращения огня президента США Дональда Трампа «с позиции силы» или проведение операций, направленных на уничтожение военного крыла группировки.

В то же время политик, как и Нетаньяху, выступает против создания Палестинского государства. Он пообещал бороться с «еврейскими террористами» на Западном берегу Иордана и остановить усилия по аннексии палестинской территории.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Военная карьера и формирование коалиции

66-летний Эйзенкот прослужил в Армии обороны Израиля 41 год и был начальником Генерального штаба в 2015–2019 годах. В августе 2022 года он присоединился к партии «Национальное единство» Бени Ганца, а менее чем через неделю после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года вошел в военный кабинет Нетаньяху.

В июне 2024 года Эйзенкот покинул военный кабинет, обвинив главу правительства в отсутствии четкой стратегии. Во время кампании он также обвиняет Нетаньяху в ведении бесконечных войн, ослаблении международной поддержки Израиля, угрозе демократии и отказе брать ответственность за провалы в сфере безопасности, которые, по его оценке, привели к атаке ХАМАС. Эйзенкот обещает создать комиссию по расследованию этих провалов.

Несмотря на результаты опросов, Эйзенкоту необходима поддержка большинства депутатов Кнессета для формирования правительства. По прогнозам, оба политических блока не получат четкого большинства, а лидер «Яшар» не демонстрировал готовности привлекать арабские партии в будущую коалицию.

Читай нас в