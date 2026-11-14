В Израиле кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет «расистскую» кампанию против арабских граждан страны. Айзенкот назвал попытки маргинализировать и коллективно клеймить арабский сектор нарушением принципов гражданской ответственности, сообщает The National.

Заявление Айзенкота

Политик написал в X, что арабские граждане являются неотъемлемой частью истории Израиля. По его словам, они столкнулись с агрессивной кампанией делегитимизации, которую по политическим мотивам подогревали уходящий с должности премьер-министр и его окружение.

Айзенкот добавил, что с представителями арабских партий можно не соглашаться или испытывать глубокое отвращение к некоторым из них, однако нельзя клеветать на целый сектор общества.

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Переговоры о правительстве

Нетаньяху неоднократно заявлял о якобы фальсификациях на выборах 27 октября со стороны арабских партий, не приводя доказательств. Он также критиковал эти партии за то, что они отказались назвать ХАМАС террористической организацией после нападения 7 октября, хотя лидеры всех этих партий осудили нападение.

Партии с арабским большинством получили на выборах рекордные 19 мест и могут сыграть решающую роль в формировании правительства. Президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать кабинет после консультаций, в ходе которых его кандидатуру поддержало большинство партий, включая два арабских списка.

Союз четырех партий Айзенкота получил 48 мест, блок Нетаньяху — 53, тогда как для парламентского большинства необходимо 61 место. В то же время Айзенкот отверг возможность создания правительства с участием арабских партий, хотя такой блок имел бы 67 мест. Ему предоставили шесть недель на формирование правительства.

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