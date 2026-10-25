В Австралии, в городе Порт-Линкольн штата Южная Австралия, экипаж нового патрульного корабля Королевских ВМС Австралии HMAS Eyre провёл церемониальный марш и получил от города право свободного входа. Об этом сообщает ABC News Australia. Во время процессии военные шли с обнажёнными саблями, штыками, закреплёнными на винтовках, флагами, барабанами и оркестром.

Возвращение в Порт-Линкольн

Колонну возглавила штурман корабля, лейтенант Кэти Уэбб. Она училась в Порт-Линкольне и с детства проводила время в море на рыболовном судне своего отца. По словам Уэбб, временную лицензию на управление лодкой она получила в 12 лет, а позднее управляла судном в 80 километрах от Коффин-Бей.

Уэбб проложила маршрут HMAS Eyre к полуострову Эйр, в честь которого назван корабль, проведя судно мимо своих прежних рыболовных мест. Когда корабль вошёл в гавань Бостон в Порт-Линкольне, его встретили родители штурмана — Мег и Ричард Уэббы. Ричард Уэбб назвал возвращение дочери в родной город на корабле эмоциональным событием для всей семьи.

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Церемония с историческими корнями

80-метровый патрульный корабль класса Arafura был построен в Южной Австралии. Одной из его задач должна стать совместная работа с Австралийским управлением рыболовства для защиты национальных рыбных запасов и морской среды. Экипаж HMAS Eyre выбрал своим символом южного голубого тунца, который олицетворяет скорость, силу и выносливость в море.

Мэр Порт-Линкольна Диана Мислов вручила командиру корабля, лейтенант-коммандеру Эми Браунс, украшенный свиток, удостоверяющий предоставление права свободного входа. Суперинтендант полиции Южной Австралии Фил Джонсон остановил военную колонну, после чего моряки предъявили свиток и продолжили движение к театру Nautilus, где состоялось официальное приветствие.

По словам лейтенант-коммандера Браунс, традиция восходит к XIII веку: в военное время город таким образом выражал доверие подразделению и позволял ему пройти по своим улицам с оружием. Церемонию в Порт-Линкольне посетили сотни людей, среди которых были ветераны Королевских ВМС Австралии и кадеты ВМС из Уайаллы. Командование корабля надеется через шесть-восемь недель развернуть HMAS Eyre у Северо-Западного шельфа для поддержки Морского пограничного командования.

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