В Мексике экологические организации попросили суд остановить новые правила рыболовства в Калифорнийском заливе, которые существенно сокращают защищенную от жаберных сетей территорию обитания вакиты — самой маленькой в мире морской свиньи. Как сообщает Mongabay, заявители считают, что изменения угрожают примерно 10 особям этого вида, которые, согласно имеющимся оценкам, остались в мире.

Ходатайство в суд

Регуляторные изменения ввели в октябре 2026 года. 6 ноября Greenpeace Mexico, Центр биологического разнообразия и мексиканская организация Conservation of Marine Mammals of Mexico подали ходатайство о приостановлении их действия.

Исполнительный директор Greenpeace Mexico Алеира Лара Галисия заявила, что суд может остановить ослабление защиты до того, как большая часть среды обитания вакиты окажется под угрозой опасных сетей. Истцы также подчеркнули, что не следует ждать нового случая попадания вакиты в прилов, чтобы ввести временные меры для сохранения вида.

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Уменьшение охранной зоны

В заливе действуют несколько частично пересекающихся охраняемых зон. Зона нулевой терпимости площадью 225 квадратных километров запрещает любое судоходство и рыболовство. Самая большая зона запрета жаберных сетей ранее охватывала 11 тысяч квадратных километров, однако новые правила сократили ее до 1562 квадратных километров — почти на 86%.

Кроме того, правила предусматривают транзитный маршрут через зону нулевой терпимости, который позволит лодкам пересекать критически важную среду обитания вакиты. Экологи заявляют, что это фрагментирует ареал животного. Они отметили, что в 2025 и 2026 годах вакит также наблюдали за пределами этой зоны, поэтому контроль должен охватывать все участки, где был зафиксирован вид.

Вакита является эндемиком Калифорнийского залива, который также называют морем Кортеса. Ее численность в течение трех десятилетий сокращалась преимущественно из-за попадания в жаберные сети. Такие сети незаконно устанавливают, в частности, для вылова тотоабы — рыбы, плавательный пузырь которой продают на черном рынке, преимущественно в Азии. Министерство окружающей среды и природных ресурсов Мексики заявило, что продолжит координировать меры по сохранению вакиты с другими государственными органами.

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