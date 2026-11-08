Экологи и природоохранные организации предупреждают, что реинтродукция орланов-белохвостов в Англии и Уэльсе может представлять угрозу для колоний морских птиц, в частности тупиков, кайр, чистиков, фульмаров и моевок. Как сообщает The Guardian, часть ученых считает, что при выпуске большого количества хищников численность некоторых гнездовых популяций может резко сократиться.

План реинтродукции в Уэльсе

В Гвенте на юге Уэльса предлагают выпустить до 60 орланов-белохвостов. В то же время в Эксмуре в Англии в течение трех лет выпускают 20 молодых птиц. Проект в Гвенте поддерживает Gwent Wildlife Trust, тогда как Wildlife Trust of South & West Wales выступает против.

Руководительница Wildlife Trust of South & West Wales Сара Кесселл заявила об обеспокоенности возможным влиянием орланов на птиц, гнездящихся на скалах. Особую тревогу вызывают острова Скомер и Скокхолм у побережья Уэльса, где имеются важные популяции морских птиц. В прошлом месяце одного из орланов, выпущенных в Эксмуре, заметили над Скомером.

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Прямое и косвенное влияние

Профессор охраны и экологии морских птиц Стивен Вотье отметил, что орланы-белохвосты способны существенно влиять на такие популяции. Помимо прямой охоты на птиц и птенцов, хищники могут вынуждать взрослых особей временно покидать гнезда. В таком случае птенцы становятся более уязвимыми для нападений чаек и врановых.

Исследование 2023 года установило, что рост численности орланов-белохвостов в северной Норвегии ускорил исчезновение колонии моевок в Рёсте в 2020 году. Авторы работы подчеркнули, что нельзя утверждать, будто аналогичная ситуация обязательно повторится в южном Уэльсе, однако исключать этого также нельзя.

В то же время руководитель направления доказательных исследований водно-болотных угодий Wildfowl and Wetlands Trust Джефф Гилтон заявил, что проект предусматривает постепенное формирование семи-девяти гнездовых пар в течение 10 лет. По его словам, орланы имеют разнообразный рацион, а организаторы не ожидают существенного сокращения популяции какого-либо отдельного вида. Natural Resources Wales рассматривает заявку на выпуск птиц в Гвенте; решение ожидается до конца года, а в случае предварительного одобрения в конце 2026 года и начале 2027 года будут проведены общественные консультации.

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