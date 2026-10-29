Экологические организации призвали сохранить луга, где обитают восточные травяные сипухи, в рамках проекта научного парка Шалун в Тайнане на Тайване. Проект связан с планами Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) по строительству фабрики чипов нового поколения. Об этом сообщает Taipei Times.

Участки для сохранения

12 октября завершилось заседание по определению объема второго этапа оценки воздействия проекта на окружающую среду. Согласно его выводам, застройщик должен оценить возможность исключения из проекта зон «Парковка 1» и «Промышленная 1-2», чтобы избежать вреда для экосистемы.

В этих зонах запланированы парковка и центр нулевых отходов. Исследователь Общественного колледжа Тайнаня Чао Жуй-куан заявил, что два участка вместе охватывают 11,29 гектара лугов, где было замечено гнездо восточной травяной сипухи.

По его словам, луга также являются местом активности кольчатых фазанов и других хищных птиц, в частности ошейниковых совок, чернокрылых коршунов и пустельг.

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Среда обитания сов

Исследователь Хуан Хуань-чжан отметил, что проект охватывает две главные экологические территории для восточных травяных сипух — ферму Шалун и бассейн реки Эржэнь. Он подчеркнул, что луга на высоком берегу реки, где находятся гнезда сов, не следует рассматривать как территорию для экологической компенсации.

Представительница Wetlands Taiwan Се И-чэнь сообщила, что луга на высоких речных берегах являются средой обитания первого уровня для этих птиц. Сельскохозяйственные угодья, в том числе фермы «сатояма», она отнесла ко второму уровню, а рыбные пруды, соляные поля и другие фрагментированные участки — к третьему.

Представитель Apple Bird Satoyama Conservation Foundation Цзэн Лун-юн заявил, что в пределах научного парка для активности сов сохранят лишь 63 гектара. Он также обратил внимание на трудности с созданием пригодных для сов компенсационных территорий за пределами площадки проекта и призвал начать создание таких сред обитания до начала строительства в следующем году.

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